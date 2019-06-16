إفرام: يجب أن يكون هدف التعيينات الأساسي تفعيل الإنتاجية في الدولة

شدد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب نعمة إفرام، في حديث تلفزيوني، على أن ​التعيينات​ يجب أن يكون هدفها الأساسي تفعيل الإنتاجبية في الدولة اللبنانية، مؤكداً أنه "لا يمكن الإستمرار في النهج نفسه لأن البلاد أن ينهار أمامنا".

ورأى النائب إفرام أن "هذه فرصة ذهبية وحالة الشغور تسمح بالقيام بقفزة نوعية في موضوع الكفاءة"، مشدداً على أن "الكفاءة في ​القطاع العام​ اللبنانية، لا سيما على مستوى الفئة الأولى، جيدة"، مشيراً إلى أنه "يجب الإستمرار في هذا الأداء".

وشدد إفرام على ضرورة إعلاء مبدأ الكفاءة على أمر آخر، مشيراً إلى أن الوعي المطلوب من قبل أصحاب القرار يجب أن يظهر الآن.