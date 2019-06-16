زغيب: حادثة اطلاق النار على اوتستراد السيد هادي تعكس صورة الوضع السيء والامن المتفلت

اشار المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ في تصريح له الى ان "حادثة اطلاق النار التي شاهدناها على اوتستراد السيد هادي نصرالله تعكس صورة الوضع السيء والامن المتفلت الذي وصلنا اليه وانها توجب على الجميع اعلان حالة الطوارء لاجل معالجتها وتوقيف مرتكبها وانزال اشد العقوبات بحقه كي لا تتكرر هكذا ظواهر واننا نطالب ​القوى الامنية​ و​الجيش​ بعدم التهاون معه كما على الاحزاب الفاعلة في المنطقة اعلان البراءة منه ومن امثاله".

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