بو صعب: حركة عودة النازحين بدأت وعلينا ان لا نتكل على المجتمع الدولي بشأن هذا الملف

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ إلى أن "​ملف النازحين السوريين​ هوملف قديم جداً بدأ منذ حكومة رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​تمام سلام​ وكان رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يطالب بخطة منذ ذلك الوقت تحسبا لما وصلنا إليه اليوم"، مشيراً إلى "أننا وضعنا ملف النازحين السوريين في صلب ​البيان الوزاري​ والجميع متفق على انهاء هذا الملف ويقولون أن الحل الافضل هو بعودتهم إل ​سوريا​".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بو صعب إلى أن "الازمة ليست بالنازحين بالتحديد بل باليد العاملة وخاصة السورية منها، فوصلنا إلى مكان نرى محلات أصحابها سوريين وهناك 1700 سوريا معهم رخص عمل ولكن نحن لدينا فوق المليون و700 الف نازح سوري في ​لبنان​ وهناك اجماع لبناني بنسبة 95 في المئة لإنهاء ملف النازحين السوريين".

وأضاف: "باسيل رئيس أكبر تكتل نيابي ومن الطبيعي أن يتحدث بموضوع النازحين السوريين"، معتبراً أن "ملف ​العمالة السورية​ ليس طبيعياً في ظل ​البطالة​ اللبنانية الموجودة اليوم كيف يمكننا أن نقبل أن يبني النازح بيتاً نعم نريد أن نستقبلهم ولكن ليس على حساب ​القانون اللبناني​"، مشيراً إلى أن "وزير ​الدولة​ لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ وضع خطة وسيعرضها على طاولة ​مجلس الوزراء​ والمبعوث الروسي سوف يتكلم بشأن الخطة الروسية من أجل اعادة النازحين السوريين الاسبوع المقبل".

وتابع: "بدأت حركة عودة النازحين وعلينا ان لا نتكل على ​المجتمع الدولي​ بشأن هذا الملف ونتفاوض مع المجتمع الدولي ونطالبهم بخريطة طريق تتوافق مع ما نطالب به العودة الآمنة ونرفض فكرة العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يطرح مثلاً دائماً بشأن ​النزوح​ القبرصي على لبنان منذ 40 عاماً تقريباً وقد عادوا ولو انتظروا الحل السياسي كان أكثرهم في لبنان اليوم".

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واستبعد بو صعب الخلاف السياسي مع تيار "المستقبل"، قائلا: "نعم نختلف في وجهات النظر ولكن يجب أن نضع مصلحة لبنان أولاً"، مشيراً إلى أن "زيارتي للمحكمة السعكرية غير مقصود وأنا كنت قد أخذت قرارا أنه عند الانتهاء من جلسات مجلس الوزراء المخصصة للموازنة سأقوم بزيارة للمحكمة العسكرية وأنا أقوم بواجباتي ومن هو منزعج من قيامي بواجباتي فهذه ليست مشكلتي".

وأكد "أننا لا نريد أن نتدخل في ​المحكمة العسكرية​ ولا نريد أن يتدخل بها أحد وزيارتي للمحكمة ليس لها أي علاقة في ملف المقرصن ايلي غبشوالممقل ​زياد عيتاني​"، موضحاً أن "حضوري الى المحكمة العسكرية كان تفقدياً وكان كل الاعلاميين برفقتي"، مشيراً إلى "أنني لا اعمل بمنطق التدخل بشأن المحكمة العسكرية ولو كنت اريد التدخل لما كنت مضطراً للنزول الى المحكمة العسكرية".

وأضاف: " لدينا التسجيلات الكاملة في قضية غبش-عيتاني والتسجيلات اليت تم تسريبها مجتزأة ومن حضر جلسات المحاكمة يعلم ذلك و​سوزان الحاج​ لم تبرأ وأدانوها بما قامت به والبعض يريد ادانتها فقط"، مشيراً إلى أن "المحكمة العسكرية تقوم بواجباتها ونعمل على تطويرها ولن نقبل أن يتدخل بها احد".