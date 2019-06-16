رويترز: السراج يرفض إجراء محادثات سلام مع اللواء خليفة حفتر

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن " رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ "الوفاق" الليبية ​فائز السراج​ يرفض إجراء محادثات سلام مع اللواء ​خليفة حفتر​"، مشيرةً إلى أن "السراج يخشى أن تصبح المنشآت النفطية جزءا من الصراع في ​ليبيا​".

وكان قد طرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية فائز السراج مبادرة للخروج من الأزمة الحالية.

وأشار السراج إلى أن المبادرة تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، ويمثل جميع ​القوى الوطنية​ من جميع المناطق، مؤكدا أن الملتقى سيسعى للاتفاق على خارطة طريق وإقرار قاعدة دستورية لإجراء ​انتخابات​ رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019.

ودعا السراج لفتح تحقيق دولي في "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبت في الهجوم على ​طرابلس​.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ليبيا حاول، الثلاثاء الماضي، من خلال لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية السلام المتعثرة منذ بداية عملية ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.