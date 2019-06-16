سفير البرازيل بسوريا: حريصون على تمتين العلاقات مع سوريا بكل المجالات

أكد سفير ​البرازيل​ في ​سوريا​ فابيو فاز بيتالوكا "وقوف البرازيل إلى جانب سوريا ودعمها في الحرب الظالمة عليها"، مشدداً على "عمق أواصر الصداقة وعلاقات التعاون بين البلدين والحرص على تمتينها وتطويرها في جميع المجالات".

وأعرب عن "ثقة البرازيل بأن سورية في طريقها إلى السلام والنصر على ​الإرهاب​ بفضل تلاحم شعبها وقيادتها".