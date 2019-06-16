الجيش الأميركي: الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة أميركية

أعلن ​الجيش الأميركي​ أن "​الحوثيون​ أسقطوا ​طائرة​ مسيرة أميركية في سماء ​اليمن​، كما حاولت إسقاط طائرة مراقبة أخرى فوق خليج عمان الشهر الحالي".

وأوضحت ​القيادة​ المركزية الأميركية أنه "تم إسقاط طائرة من طراز إم كيو-9 في اليمن باستخدام ما تشير تقديراتنا إلى أنه ​صاروخ​ حوثي طراز إس إيه-6 أرض جو، وذلك في السادس من حزيران".

وأشارت الى أن "ارتفاع الإطلاق يشير لتطور في قدرات ​الحوثيين​، والذي نقيم أنه بمساعدة إيرانية".

وأكدت أنه "في يوم 13 من حزيران ووفقا لتقديراتنا، تمت محاولة أسقاط طائرة م-كيو أميركية بصاروخ أرض جو فوق خليج عمان لإعاقة مهام مراقبة الهجوم الذي نفذه ​الحرس الثوري الإيراني​ على سفينة كوكوكا كوريجوس".

وأشارت إلى أن "الطائرة وصلت مبكرة بدقائق إلى ​السفينة​ (إن تي ألتاير) ورصدت الحريق على متنها"، مؤكدةً أن الصاروخ لم يصب الطائرة، حيث كان على بعد كيلومتر واحد".