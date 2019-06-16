الجيش الأميركي: الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة أميركية

أعلن الجيش الأميركي أن "الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة أميركية في سماء اليمن، كما حاولت إسقاط طائرة مراقبة أخرى فوق خليج عمان الشهر الحالي".
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أنه "تم إسقاط طائرة من طراز إم كيو-9 في اليمن باستخدام ما تشير تقديراتنا إلى أنه صاروخ حوثي طراز إس إيه-6 أرض جو، وذلك في السادس من حزيران".
وأشارت الى أن "ارتفاع الإطلاق يشير لتطور في قدرات الحوثيين، والذي نقيم أنه بمساعدة إيرانية".
وأكدت أنه "في يوم 13 من حزيران ووفقا لتقديراتنا، تمت محاولة أسقاط طائرة م-كيو أميركية بصاروخ أرض جو فوق خليج عمان لإعاقة مهام مراقبة الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على سفينة كوكوكا كوريجوس".
وأشارت إلى أن "الطائرة وصلت مبكرة بدقائق إلى السفينة (إن تي ألتاير) ورصدت الحريق على متنها"، مؤكدةً أن الصاروخ لم يصب الطائرة، حيث كان على بعد كيلومتر واحد".
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