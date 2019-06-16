أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" "استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترامب، قبيل قمة "مجموعة الـ 20"، مشيرةً إلى "عدم وجود إشارات من واشنطن حول هذا الموضوع".
ولفتت إلى أنه "يمكن تنظيم ذلك حتى قبل يوم من بدء أعمال مجموعة العشرين، لكن لا يسعنا سوى أن نقر بأننا لم نر حتى الآن أي مبادرة بهذا الشأن من الجانب الأميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: مستعدون لتنظيم لقاء بوتين - ترامب قبيل قمة "العشرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.