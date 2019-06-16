الكرملين: مستعدون لتنظيم لقاء بوتين - ترامب قبيل قمة "العشرين"

أكدت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" "استعدادها لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي، ​فلاديمير بوتين​، والأميركي، ​دونالد ترامب​، قبيل قمة "مجموعة الـ 20"، مشيرةً إلى "عدم وجود إشارات من ​واشنطن​ حول هذا الموضوع".

ولفتت إلى أنه "يمكن تنظيم ذلك حتى قبل يوم من بدء أعمال ​مجموعة العشرين​، لكن لا يسعنا سوى أن نقر بأننا لم نر حتى الآن أي مبادرة بهذا الشأن من الجانب الأميركي".