مؤلم.. العثور على جثة رضيع مرمية في جانب الملعب البلدي في خنيفرة 

صادف عدد من المارة، بعد ظهر اليوم الأحد، جثة رضيع حديث الولادة، وهي مرمية داخل حقيبة في جانب الملعب البلدي لمدينة خنيفرة.
وحسب مصادر “اليوم 24” من خنيفرة، فإن جثة الرضيع عثر عليها عدد من المارة، الذين أخبروا بها السلطات المحلية، والأمنية.
واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية في المدنية، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد هوية مرتكب هذه الجريمة.
وخلف الحادث حالة استياء لدى المواطنين، الذين تجمهروا حول مكانه، فيما جرى نقل الجثة بأمر من النيابة العامة المختصة إلى مستودع الأموات في المركز الاستشفائي في خنيفرة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
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