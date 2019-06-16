مهاجر مغربي يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

أقدم مواطن مغربي يقطن في هولندا، أمس السبت، على وضع حد لحياة زوجته، بعدما وجه إليها طعنة مميتة بسكين حاد داخل منزلهما في منطقة “ماركوبولوسترات”، نواحي مدينة دين بوش في هولندا.

وذكرت مصادر إعلامية هولندية أن المواطن المغربي، بعد فعلته قصد مركز الشرطة حوالي الساعة الثانية، بعد الزوال من اليوم نفسه، لتسليم نفسه، إذ اعتقلته الشرطة، قبل انتقالها إلى المنزل، لتجد الضحية جثة هامدة، ومضرجة في دمائها.

وبعد الواقعة، التي هزت منطقة “ماركو بولوسترات”، تجمع العشرات من المواطنين قرب منزل الضحية، خصوصا من أفراد الجالية المغربية، ومعارف العائلة، وسط حالة من الحزن، والأسى لما حدث.

وفتحت عناصر الشرطة في هولاندا تحقيقا لمعرفة دوافع، وملابسات ارتكاب الزوج لجريمته، وهل لها علاقة بعمل إرهابي.