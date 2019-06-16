تحضيرات “كان” 2019 – المنتخب المغربي ينهي الشوط الأول منهزما أمام زامبيا

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الزامبي، بتخلف المغرب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب مراكش الكبير، في إطار آخر مباريات المنتخب الإعدادية، لنهائيات كأس إفريقيا للامم القادمة قي مصر.

وفاجأ المنتخب الزامبي، العناصر الوطنية، في الثانية 48، بهدف التقدم، عن طريق اللاعب ماسوندا، مستغلا ثقل سرعة نبيل درار، وارتباك مشترك بين رومان سايس، وياسين بونو.

هذا الهدف، حرك الخط الأمامي للمنتخب الوطني، فحاول حكيم زياش من جميع الجهات، فمرر تمريرة دقيقة ليوسف النصيري، في الدقيقة 15، غير أن رأسية هذا الأخير صدها الحارس، قبل أن يسدد كرة قوية، في الدقيقة 24، عجز الحارس عن صدها، فوقع هدف التعديل.

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وتراجع أداء المنتخب الوطني بشكل ملحوظ بعد هذا الهدف، مع تحسن طفيف لأداء المنتخب الضيف، كما خلق الخط الأمامي لـ”الأسود” مجموعة من المحولات غير أنها لم تثمر أي جديد.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن الشوط الأول يسير نحو الانتهاء بالتعادل بهدف لمثله، سيباغث المنتخب الضيف الجميع، بهدف ثاني في الدقيقة 43، بعد كرة لعبت على غفلة من الجميع.

لينتهي الشوط الأول بهزيمة المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد.