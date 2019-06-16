إقليم الحوز يهتز على وقع جريمة قتل بشعة.. زوج يذبح زوجته الشابة بطريقة مروعة

اهتزت مدينة تاحناوت في إقليم الحوز، صباح اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها زوجة شابة على يد زوجها.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كانت على خلاف مع زوجها، ما دفعها إلى مغادرة بيت الزوجية قبل شهور.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه توجه إلى منزل أسرة الضحية، صباح اليوم، بدعوى رغبته في التوصل إلى اتفاق معها، قبل أن يتطور خلاف بينهما، وينتهي بذبحها من الوريد إلى الوريد، والفرار من عين المكان.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا في الموضوع.
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