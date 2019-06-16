يوفنتوس يتعاقد مع المدرب ساري خلفا لأليغري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بشكل رسمي، من أجل قيادة تدريب الفريق بدء من الموسم الكروي القادم.

وبحسب الموقع الرسمي لليوفي، فإن ساري وقع على عقد مع السيدة العجوز يمتد 3 سنوات، ليخلف الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وكان ساري قضى موسمًا واحدًا مع تشيلسي، نجح خلاله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في المباراة النهائية، وقاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد ساري، إمبولي في الدوري الإيطالي من 2012 وحتى 2015، ثم انتقل إلى قيادة نابولي من 2015 وحتى 2018.

وأوضحت تقارير أن يوفنتوس دفع تعويضًا يبلغ من 3.5 إلى 4 ملايين يورو إلى تشيلسي من أجل التعاقد مع ساري، وينقسم التعويض إلى جزء ثابت وآخر متغير بناء على الإنجازات التي سيحققها المدرب الإيطالي مع السيدة العجوز.