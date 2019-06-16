مانشستر يونايتد يضع خطة لإبعاد راشفورد عن قطبي إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لإبعاد لاعبه، ماركوس راشفورد، عن الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة اليونايتد ستجبر على منح راتب يصل إلى 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، لإقناع راشفورد بالبقاء، وقطع الطريق على إغراءات ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت إلى أن إدارة الشياطين الحمر تخشى أن يرحل راشفورد بشكل مجاني، لاسيما أن عقده مع النادي الإنجليزي ينتهي في صيف 2020.

وأوضحت تقارير أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، ينوي الاعتماد على راشفورد كمهاجم أساسي للفريق خلال الموسم المقبل.

أما البلجيكي روميلو لوكاكو فتخطط إدارة الشياطين الحمر للتخلص منه خلال الصيف الحالي، ويعد إنتر ميلان هو الوجهة الأقرب له.