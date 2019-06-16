روسيا: عشرات المشاركين في مسيرة دعم للصحافيّ الاستقصائي غولونوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك نحو 1500 شخص في موسكو، اليوم الأحد، في مسيرة لدعم الصحافي الاستقصائي الروسي إيفان غولونوف، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

واحتج المُشاركون على محاكمة الصحافيين الروس وإساءة استخدام السلطة من قبل جهات إنفاذ القانون، ورفع بعضهم لافتات تطالب بالإفراج عن صحافيين ونشطاء آخرين يقولون إنهم اتُّهموا بصورة غير مشروعة بحيازة المخدرات والتعامل معها.

من مسيرة دعم الصحافي الاستقصائي الروسي إيفان غولونوف (أ ب)

واعتقلت السلطات غولونوف، بتهم تتعلق بالمخدرات وهو قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من أسبوع، ثم أطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة.

وأقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، اثنين من كبار ضباط الشرطة، لأنهما شاركا في عملية الاعتقال.

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وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت المئات في 12 حزيران/ يونيو، خلال مسيرة غير مرخص بها لدعم غولونوف، ومن المقرر تنظيم مسيرة أخرى للتضامن معه، الأحد المقبل.

الصحافي الاستقصائي، إيفان غولونوف (أ ب)

ويوم الثلاثاء الماضي، برأت السلطات الروسية، الصحافي غولونوف، وأسقطت تهم تهريب المخدرات عنه، فيما أعلن وزير الداخلية، إقالة اثنين من مسؤولي الشرطة الروسية على خلفية القضية التي أثارت استياء زملائه من الصحافيين والمجتمع المدني.

وذكر وزير الداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، في بيان: "سيتم رفع الإقامة الجبرية عن غولونوف وتم إسقاط الاتهامات" عنه، مضيفا أن القضاء الروسي سيجري تقييما "لقانونية الإجراءات التي اتخذها الشرطيون الذين اعتقلوا الصحافي" في موسكو، مؤكدين أنهم عثروا على كميات كبيرة من المخدرات في حقيبته ثم في منزله.