الملتقى التربوي "قوة الدفع في الوالدية" | باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 22/ 06/ 2019

الزمان: 9:30

المكان: كلية القاسمي للعلوم والهندسة، باقة الغربية

الملتقى التربوي بعنوان "قوة الدفع في الوالدية" في باقة الغربية.

قوة الدفع مصطلح مأخوذ من عالم الفيزياء، وقد اعتمده مركز محطات، في الوالدية، للتعبير عن التعزيز والدعم والتشجيع داخل الاسرة.

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أهداف الملتقى

- أن يجتمع الحضور للتعارف، وتبادل الخبرات وشحذ الطاقات.

- أن يزود الحضور بمعلومات حول مضامين المحاضرات، وتوسيع دوائر المعرفة.

- أن يُكسب الحضور آليات عملية هامة للتعامل، وتحسين الأداء في حياتهم الأسرية والمهنية.

يتضمن الملتقى "أكشاك"، تحوي منتجات ومواد تربوية وفنية لمبادِرين ومبادِرات من عدة مناطق.

⁦يستهدف الملتقى الأهل (آباء وأمهات) والتربويين والتربويات من المجتمع العربي.

⁦مواضيع المحاضرات

- الحب والحدود في الوالدية مع رباب قربي، مديرة مركز محطات.

- خطوات أساسية في اقتصاد العائلة مع ناردين أرملي، مستشارة اقتصاد العائلة.

-المثلث الذهبي في صحة العائلة النفسية والجسدية مع هدى قعدان، نتروباتيا ومعالجة بخلاصات النباتات.

- عرض play back - مسرح انسمبل فرينج- الناصرة.

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