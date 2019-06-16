شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم صادق خان علي تويتر والان مع التفاصيل
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى عمدة لندن صادق خان ، واصفا إياه بأنه "عار وطني" يدمر عاصمة المملكة المتحدة. وجاءت تصريحاته بعد خمسة هجمات عنيفة في لندن في أقل من 24 ساعة اسفرت عن ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى. وزادت الشرطة من دورياتها في العاصمة عقب الهجمات.
وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين أن استخدام السيد ترامب "مأساة الأشخاص الذين قُتلوا لمهاجمة العمدة امر شنيع للغاية". و قد جاءت تغريدة الرئيس ترامب عقب عداء طويل الأمد مع خان.
عند إعادة المعلق اليميني كاتي هوبكنز التغريد حول أعمال العنف التي وقعت في نهاية الأسبوع في لندن ، قال الرئيس إن خان كان "كارثة" وأن العاصمة بحاجة إلى رئيس بلدية جديد. وتابع ترامب "إنه عار وطني يدمر مدينة لندن!"
ورداً على ذلك ، قال المتحدث باسم السيد خان إن تفكير العمدة مشغول بأسر الضحايا وأنه "لن يضيع وقته في الرد على هذا النوع من التغريدات". وركز العمدة على دعم مجتمعات المدينة وخدمات الطوارئ "المفرطة". و قام السيد خان في وقت لاحق بالتغريد: "الجريمة العنيفة ليس لها مكان في مدينتنا ، وليس هناك أولوية أعلى بالنسبة لي من سلامة سكان لندن."
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