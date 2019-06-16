شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في هونج كونج والقنصلية السعودية تحذر رعاياها والان مع التفاصيل

دعت القنصلية في هونج كونج رعايا المملكة المتواجدين هناك بتجنب مناطق التجمعات نظراً لاستمرار التظاهرات. حيث صرحت في بيانٍ لها : "نظراً لاستمرار المظاهرات تأمل من جميع المواطنين المتواجدين في هونج كونج أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أمكان التجمعات والمظاهرات في وسط المدينة وعند وجود طارئ لا سمح الله الاتصال على الجوال الخاص بحالات الطوارئ رقم 0085296664741 على مدار 24 ساعة. جدير بالذكر أن هونج كونج شهدت على مدى أسبوع مظاهرات تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح سيسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.



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