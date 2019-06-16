شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. العسكري السوداني يعلن استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط والان مع التفاصيل

أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الأحد، جوهزيته لتشكيل حكومة تكنوقراط. وقال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، في تصريحات "مشكلتنا المجلس التشريعي الغير منتخب. Advertisements وأضاف"نحن شركاء في الثورة السودانية". وبين أن "الهدف من فض الاعتصام كان تطهير شارع كولومبيا". وذكر أن "فض الاعتصام فخ نُصب للرد السريع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العسكري السوداني يعلن استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.