شكرا لقرائتكم خبر عن خروج تجمعات تايوانية تدعم احتجاج هونج كونج والان مع التفاصيل

ترجمة منار طارق تجمع آلاف الأشخاص خارج البرلمان التايواني تضامناً مع المحتجين في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المجرمين، حيث نظم حشد من طلاب هونج كونج وأنصار تايوان اعتصاما سلميا في تايبيه، عاصمة الجزيرة التي تتمتع بالحكم المستقل والتي تزعم الصين أنها أراضيها.

وقد علق زعيم هونج كونج يوم السبت مشروع القانون ، الذي سيسمح بإرسال بعض المشتبه بهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم. وقالت الجماعة التي احتشدت يوم الأحد إن التشريع في هونج كونج يشكل خطراً على تايوان. و يرى المعارضون أنها طريقة تتدخل بها بكين في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما سيطرت على المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج تجمعات تايوانية تدعم احتجاج هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.