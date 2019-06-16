شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحبط هجوماً قرب مطار طرابلس والان مع التفاصيل
صدت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، محاولة هجوم من قبل ميليشيا الوفاق، قرب مطار طرابلس.
وقال مصدر عسكري، لقناة "روسيا اليوم"، إن هناك "محاولة تقدم جديدة فاشلة لمليشيات الوفاق على مطار طرابلس"، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً وسيطرت على محيط المطار.
وشهدت محاور القتال جنوب العاصمة اشتباكات عنيفة في محوري الخلاطات وخلة الفرجان، فيما كثف الطيران الحربي للجيش، غارات على مواقع شرق العاصمة، فيما سُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق متفرقة في العاصمة طرابلس.
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