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تاجر صيني يعلن إسلامه لتأثره بتاجر حضرمي

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أعلن تاجر من أصول صينية، إسلامه وسط جامع الريان بمدينة سيئون بعد أداء صلاة الجمعة.

ووفقاً لحديث الشيخ الدكتور “طالب بن عمر الكثيري” خطيب جامع الريان فإن “شن” وهو تاجر صيني، قد أعلن حبه للإسلام مساء الخميس عند لقاءه بتاجر حضرمي يسمى “أحمد” بعد علاقة متينة ربطتهم لمدة عشر سنوات في العمل وتأثره بأخلاقه وتعاملاته.

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مبينا أنه وبعد شرح الدين الإسلامي له قرر أن يدخل الدين وإلتزامه بكل ماجاء فيه.

هذا وأعلن “شن” الذي غير إسمه بعد إسلامه إلى “سالم” وسط حضور جمع غفير من المصلين بعد أداء صلاة الجمعة، عن فرحة غامره يشعر بها، خصوصاً وأن المصلين قامو بتهنئته بعد نطق الشهادتين، وهو مايعبر عن تكاتف المجتمع المسلم مع بعضه البعض ..

ويعرف التجار الحضارم ومنذ الأزمنة القديمة بنقل أخلاق الدين الإسلامي في المعاملات المالية والتجارية إلى بقاع العالم المختلفة وهو مايتسبب بإسلام كل من يتعامل معهم ويتأثر بأخلاقهم.

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