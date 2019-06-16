شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق مأرب وشبوة بلا قات وقتلى من المليشيا على الضرائب في رداع والان مع التفاصيل

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية في اشتباكات داخلية اندلعت على خلفية عائدات ضرائب القات في نقطة رداع بمحافظة البيضاء. وقال مصدر ان مليشيا الحوثي احتجزت شاحنات القات التابعة لمحافظات مأرب وشبوة وحضرموت في نقطة رداع. Advertisements وأكد المصدر ان اسواق مأرب وشبوة وحضرموت خالية من القات اليوم الأحد بسبب احتجاز مليشيا الحوثي للقات. وذكرت مصادر مطلعة ان خلاف نشب بين قيادات وعناصر مليشيا الحوثي في نقطة القيادي الحوثي المدعو أبو هاشم الريامي في رداع على خلفية جباية ضرائب القات. وأكدت المصادر ان الخلاف تطور إلى تبادل إطلاق النار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا فيما لا تزال تحتجز شاحنات القات، وسط أنباء تتحدث عن تحرك الشاحنات وافساح طريقها.

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