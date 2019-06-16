شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الأحد إن "بريطانيا شبه متأكدة من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان"، مضيفاً أن "لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك".
وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أمس السبت، أن إيران استدعت السفير البريطاني لدى طهران بعد أن ألقت لندن باللوم عليها في الهجمات.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إيران تقف وراء الهجمات على الناقلتين، قال هنت لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "قمنا بتقييمنا الاستخباراتي والعبارة التي استخدمناها أننا شبه متأكدين، لا نعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك"، وتابع "نحث جميع الأطراف على وقف التصعيد".
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