برنامج الاغذية العالمي: اليمن لم يصل للمجاعة الحقيقة

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ريم ندا، إنه لا توجد منطقة في اليمن حتى الآن أعلنت رسمياً أنها تشهد مجاعة، ولكن هناك الملايين في اليمن يحتاجون للمساعدات الغذائية، وفق الأرقام الرسمية التي أعلنت مسبقاً.

واضافت ندا أن برنامج الأغذية العالمي غير مسؤول عن أي أرقام وأوضاع إنسانية تعلن عن اليمن من قبل جهات أو تقارير أخرى، وأنه لديه قاعدة شاملة بالأوضاع الإنسانية في اليمن ومن يحتاج للغذاء.. وفق "24".

وأشارت المتحدثة باسم البرنامج أن المجاعة لا تطال بلداً بأكمله، ولكن في مناطق محددة يكون لها علاقة بعدد الوفيات كل يوم وبنسبة الأشخاص الذين لا يتوفر لديه سبيل للغذاء، واليمن لم يصل لهذه الحالة في الوقت الراهن.

وكشفت ندا أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء ارتفع من 17 مليوناً إلى حوالي 20 مليوناً.