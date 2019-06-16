شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء تزايد التوتر بمنطقة الخليج والان مع التفاصيل

الأعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه إزاء تزايد حدة التوتر في منطقة الخليج، ودعا المجتمع الدولي لدعم الحوار والسلام في المنطقة.

وعقب قداس اليوم الأحد الذي قدمه في مدينة كاميرينو بوسط إيطاليا، قال الحبر الأعظم "أتابع بقلق تزايد حدة التوتر في منطقة الخليج وأدعو الجميع لاستخدام أدوات الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط"، وأضاف "أدعو المجتمع الدولي لبذل الجهد من أجل دعم الحوار والسلام".

وتأتي تصريحاته على خلفية الهجوم الذي استهدف في 13 يونيو(حزيران) الجاري ناقلتين في بحر عمان، في ثاني اعتداء من هذا النوع بالمنطقة بعدما تعرضت 4 ناقلات نفطية، منها سفينتان سعوديتان لأعمال تخريبية في مايو(أيار) الماضي.

ويتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بأنها وراء هذا الهجوم، مشيراً إلى أن تقييم بلاده مبني على معلومات استخباراتية والأسلحة المستخدمة ومستوى المعرفة اللازم لتنفيذ العملية، والهجمات المشابهه التي ارتكبتها إيران مؤخراً ضد ناقلات، فضلاً عن عدم إعلان أي جماعة متمردة مسؤوليتها عن الهجوم، وهي نظرية يدعمها أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.