شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر منصة صواريخ حوثية والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات اليوم الأحد، استهدفت معاقل نوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

وأكدت مصادر عسكرية، بحسب صحيفة "عاجل"، أن قوات التحالف شنت العديد من الغارات الجوية، على أهداف نوعية لميليشيات في صنعاء وصعدة، شمال اليمن، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ، وعربة محملة بمقاتلي ميليشيات الحوثي في مزارع الجر غرب مديرية عبس بمحافظة حجة، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متن المركبة.

وتأتي الهجمات عقب سلسلة غارات جوية لطيران التحالف، استهدفت مخزن ألغام وعبوات ناسفة في بني حسن شمال مديرية عبس، ومركبتين للمتمردين بمديرية مستبأ، امس السبت.

وكان التحالف أكد، في بيان أمس أنه دمر مقر تخزين طائرات دون طيار تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة.