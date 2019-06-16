شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين اختبارات المفاضلة للقبول بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

دشنت جامعة حضرموت اختبارات المفاضلة للقبول للعام الجامعي 2019 – 2020م.

تفقد الدكتور عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية، والدكتور سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب سير الاختبارات بكلية الهندسة والبترول بمجمع كليات فلك يرافقهم كل من، الدكتور عامر بن مرضاح عميد الكلية والدكتور فهد جوهر نائب العميد لشئون الطلاب والدكتور سعيد باعجاج نائب العميد للشئون الاكاديمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة وطاف نواب رئيس الجامعة ومرافقيهم على قاعات اختبارات المفاضلة التي يجلس لأدائها 1200 طالب وطالبة في عدد 6 تخصصات ( الهندسة البترولية ، الهندسة المدنية ، هندسة الحاسوب ، الهندسة المعمارية ، الهندسة الكيميائية ، هندسة الكترونية واتصالات ) .

ودعا نواب رئيس الجامعة جميع الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات المفاضلة بمختلف التخصصات بكلية الهندسة والبترول إلى بذل الجهود لتحقيق نتائج مشرفة للمنافسة والحصول على المقاعد الدراسية بكلية الهندسة والبترول راجين لهم التوفيق والنجاح في اختباراتهم .

وتجدر الإشارة إلى أن بقية اختبارات المفاضلة للقبول في جميع كليات جامعة حضرموت ستبدأ حسب البرنامج الزمني المقرر للاختبارات في دليل التنسيق والقبول لنيابة شئون الطلاب بالجامعة .