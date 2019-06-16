شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم اطفال البيرو في اطار عام التسامح والان مع التفاصيل

قدمت سفارة دولة الإمارات العربية دعما للأطفال الأكثر فقرا في البيرو تمثل في توفير اللوازم المدرسية لهم وذلك في إطار " عام التسامح ".

وسلم جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في ليما اللوازم المدرسية المقدمة من دولة الإمارات إلى لجنة السيدات في البرلمان البيروفي لصالح 2000 طالب من ذوي الأسر المتعسرة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي استضافه البرلمان البيروفي بحضور ميليسا دي سلافيري رئيسة لجنة السيدات ومعالي دانييل سلافيري رئيس البرلمان وآنة ماريا شوكيوانكة نائبة رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية البيروفية وسعادة غوستافو أوتيرو المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج بوزارة الخارجية البيروفية.

وقدم دانييل سلافيري رئيس البرلمان الشكر لدولة الإمارات باسم الحكومة البيروفية على هذه المبادرة، مشيرا إلى أهميتها في دعم تعليم عدد من الأطفال وتمكنهم من الحصول على اللوازم المدرسية، مشيدا بأواصر الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.