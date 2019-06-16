شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تشارك في معرض باريس الجوي غدًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:59 مساءً, 16 يونيو 2019 م المناطق _ باريس تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) غدًا في النسخة الـ 53 من “معرض باريس الجوي” 2019 م، الذي يعد الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، وذلك في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وستكون مشاركة (SAMI) في المعرض الذي سيفتتحه رسميًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي، تهدف إلى استعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، التي تغطي وحدات أعمالها الأربع وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.

وسيتيح المعرض الذي يستمر لمدة ستة أيام فتح آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في قطاع الدفاع.

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