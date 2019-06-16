انطلاق التمرين البحري "عبدالله 6" بين القوات السعودية والأردنية

انطلقت فعاليات التمرين البحري المختلط (عبدالله 6) بالأردن، الأحد، بين القوات البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، في نسخته السادسة والتي تعد امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين.

وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله بن محمد العمري إن التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.





ويهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية.

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كما يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.





الجدير بالذكر أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين (عبدالله 6) البحري المختلط.

وكانت مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية وصلت السبت إلى العاصمة الأردنية عمّان لتنفيذ فعاليات التمرين المختلط (عبدالله 6) ، وكان في استقبالها الملحق العسكري السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان.