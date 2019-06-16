جندي فرنسي يطلق النار على مسلح هدد دورية عسكرية بسكين

الأحد 2019/6/16 09:36 مساء بتوقيت أبوظبي

أطلق جندي فرنسي النار ، اليوم الأحد، على رجل هدد دورية عسكرية بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد.

وجرت وقائع الحادثة قبيل الساعة 15،00 حسب النيابة العامة، عندما شوهد رجل "يرتدي جلبابا" داخل حرم مستشفى ديجينيت الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة.



وأضافت النيابة العامة "أن دورية تضم عسكريين مكلفين بتأمين أمن الموقع طلبوا منه التوقف، لكنه واصل التقدم وهو يحمل سكينا باتجاه العسكريين.

وتابع المصدر نفسه أن أحد عناصر الجيش قام عندها بإطلاق النار عليه بعد تحذيره مرارا بضرورة التوقف، فأصيب في ساقه ونقل إلى مستشفى أدوار هريو.

وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق بناء على طلب النيابة العامة في ليون بتهمة "محاولة قتل متعمدة استهدفت أشخاصا مكلفين مهمة ذات طابع عام".

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ومن المفترض أن يعمل التحقيق لكشف دوافع هذا الشخص وسبب تواجده داخل المستشفى العسكري وهو يحمل سكينا.

كما أفادت النيابة العامة في ليون أن نيابة باريس المكلفة عادة جرائم الإرهاب "على اطلاع كامل على مجريات التحقيقات".

وكانت ليون شهدت في 24 مايو/آيار الماضي انفجار طرد يحتوي على "براغ ومسامير" أمام مخبز عند مفترق شارعين في وسط المدينة التي تُعدّ الأكبر في فرنسا، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، بحسب الشرطة الفرنسية.







ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقال مسؤولون إن مدعي باريس لمكافحة الإرهاب فتح تحقيقا في الحادث، مشيرين إلى أن الشرطة تتعامل مع الانفجار باعتباره شروعا في القتل.