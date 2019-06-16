محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، الأحد، في اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي، خلال الاتصال التطورات والمستجدات في المنطقة وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

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وتعد إندونيسيا إحدى الدول الصديقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما يتمتع به البلدان من علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتطورة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 1978، بدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين؛ حيث افتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي على مستوى القائم بالأعمال حتى تاريخ 29 مارس/آذار 1993، حينما عينت إندونيسيا أول سفير لها لدى الإمارات.

فيما افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها بجاكرتا في 10 يونيو/حزيران 1991، ومن أجل دعم ومساعدة الشعب الإندونيسي، افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مكتباً له في العاصمة الإندونيسية في 1997، وهو يقدم خدمات كبيرة خصوصاً في المناطق التي تتضرر من الكوارث الطبيعية.



وأسست الإمارات مكتباً للخدمات القنصلية بجاكرتا في أغسطس/آب 2014، وتم افتتاحه رسمياً في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وذلك بهدف تقديم خدمات قنصلية إلكترونية متميزة وسريعة، خصوصاً في مجال إرسال العمالة الإندونيسية إلى البلاد.