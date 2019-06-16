أسرى فلسطينيون يعلقون إضرابهم إثر خضوع الاحتلال لمطالبهم

علّق الأسرى الفلسطينيون في سجن عسقلان الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي بدأ صباح اليوم الأحد، بعد خضوع إدارة سجون الاحتلال "مبدئيا" لجزء مهم من مطالبهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن "الأسرى علقوا إضرابهم بعد موافقة إدارة سجون الاحتلال مبدئيا على وقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيش الليلية، وتجهيز مطبخ، ورفع العقوبات المالية".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على متابعة قضايا علاج عدد من المرضى، وإعادة ممثل الأسرى الفلسطينيين ناصر أبوحميد من سجن "نفحة" إلى "عسقلان" قبل الأول من يوليو/تموز المقبل.

وبدأ عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجن عسقلان الإسرائيلي، الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على ظروف الاعتقال الصعبة، التي يعيشونها جراء انتهاكات الاحتلال.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبوبكر لـ"العين الإخبارية"، إن هذا الإضراب يشارك فيه 44 أسيرا للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم، وزيادة وقت الفورة (الساحة خارج غرف الحجز)، ووقف الاقتحامات الليلية.

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وأضاف أبوبكر، أن المعتقلين يطالبون بإنهاء المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذووهم، أثناء الزيارة، إلى جانب إعادة الأسرى المعزولين.





ويوم أمس، اقتحمت ما تعرف بـ"قوات القمع" التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، قسم الأسرى في سجن "عسقلان"، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب لمقتنياتهم.

وحدد الأسرى جملة من مطالب الإضراب أبرزها، وفق نادي الأسير: وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، وإلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، وعلاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة لأربعة منهم: (باسل النعسان، وياسر ربايعة، وهيثم حلس، ومحمد براش).

ومنذ نهاية فبراير/شباط الماضي، يخوض الأسرى الفلسطينيين وتحديدا في سجن النقب، ما يشبه انتفاضة واسعة؛ احتجاجًا على تركيب الاحتلال الإسرائيلي أجهزة تشويش وسط مخاوف من تأثيرات صحية خطيرة؛ حيث تتسبب في أمراض سرطانية للأسرى.

وخاض الأسرى الفلسطينيون، منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، 27 إضرابا كبيرا وجماعيا لانتزاع مطالبهم، كان آخرها إضراب 17 أبريل/نيسان 2017 الذي قاده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، واستمر 40 يومًا، وبجانب هذه الإضرابات، هناك مئات الإضرابات المحدودة والفردية في تاريخ الحركة الأسيرة.