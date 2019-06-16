30 طعنة تودي بحياة معتقل إيراني بسجون طهران

طالبت عائلة شاب إيراني معتقل قتل في أحد سجون طهران بـ30 طعنة، بمحاكمة المسؤولين عن التسبب في قتله.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء عن عائلة القتيل رضا شير محمد علي (21 عاماً)، الذي تم اعتقاله لانتقاده النظام الإيراني، أنه قتل مساء 10 يونيو/حزيران، بعد أن تعرض "لأكثر من 30 طعنة" في سجن فاشا فوييه جنوب طهران.

وقال محمد هادي أرفانيان، محامي عائلة الشاب، إن أسرته طلبت "تطبيق القصاص" على النحو المسموح به في قانون العقوبات الإيراني.

Advertisements

وشدد محامي القتيل على ضرورة محاسبة مدير السجن ورئيس الحرس ومسؤولين آخرين متورطين في الحادث.

وكانت محكمة درجة أولى حكمت على الشاب شير محمد علي بالسجن 8 سنوات، على أن يمثل لاحقاً أمام محكمة استئناف في التاسع من يوليو/تموز المقبل، حسب ما أفاد محاميه.

وأوضحت الوكالة أنه متهم بـ"التجديف" و"شتم السلطات" و"الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني.

وأفاد محاميه أنه أضرب عن الطعام لفترة طالباً نقله إلى سجن أيوين في شمال طهران، لأن سجن فاشا فوييه خاص بسجناء الحق العام.

ونقلت جريدة شرق عن النائب الإصلاحي علي مطهري قوله "لا يمكن وضع سجين سياسي في سجن يحوي لصوصاً ومجرمين ومهربي مخدرات إذا كنا نريد بالفعل تجنب وقوع حوادث من هذا النوع".