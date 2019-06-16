الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نتانياهو يدشن في الجولان المحتل مستوطنة "رامات ترامب" تكريما للرئيس الاميركي

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم "رامات ترامب" تكريما للرئيس الأميركي.

وقد اعترف دونالد ترامب في 25 اذار/مارس بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال نتانياهو "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا".

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" (مرتفعات ترامب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

Advertisements

يعيش نحو 23 الفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 الف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.

خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.