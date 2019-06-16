الان تتابع جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين داخل مستشفى في ليون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت الشرطة إن جنودا فرنسيين أطلقوا النار يوم الأحد على رجل هددهم بسكين في ليون.
وأصيب المهاجم، الذي كان أمام مستشفى دينييت العسكري في شرق المدينة، بجروح في الساق.
وذكرت مصادر بالشرطة أن الواقعة قيد التحقيق ولكن لم تتضح بعد هوية المهاجم أو دوافعه. وجرى نقل المهاجم إلى المستشفى لكن حالته ليست خطيرة.
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