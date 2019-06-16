الان تتابع مركز الملك سلمان يدشن دورة جديدة لإعادة تأهيل أطفال اليمن المجندين من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة تدشين دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية. ويستفيد من الدورة 26 طفلاً مجندا ومتأثرا، التي تعد الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة التي استهدفت 80 طفلا من محافظات يمنية مختلفة.

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