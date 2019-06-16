السودان.. حميدتي يتعهد بمعاقبة المتورطين في فض اعتصام الخرطوم

تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأحد "بإعدام" الذين فرقوا اعتصام الحركة الاحتجاجية بشكل وحشي، ما أدى إلى مقتل العشرات، وأثار حملة تنديد دولية.

وقال حميدتي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "نعمل جاهدين لإيصال الذين قاموا بذلك إلى حبل المشنقة"، مشيراً إلى أن كل شخص "ارتكب أي خطأ أو أي تجاوز" معني بذلك.

وذكر حميدتي أن الهدف من فض الاعتصام كان تطهير منطقة كولومبيا المجاورة لساحة الاعتصام .. لافتا إلى أن فض الاعتصام هو "فخ نٌصب والمقصود به قوات الدعم السريع".

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أكد حميدتي أن المجلس الانتقالي جاهز لتشكيل حكومة تكنوقراط في أسرع وقت، تشمل جميع السودانيين .. مشدداً على أن المجلس العسكري الانتقالي يسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية.

واستطرد "يجب إيجاد حل الآن، لأن البلاد لا تتحمل الفراغ أكثر من ذلك".

وأضاف مخاطبا زعماء الإدارات الأهلية في السودان: "لا نريد للثورة أن تنحرف عن مسارها، و(نريد) أن تكون وطنية بعيدا عن المصالح، علينا الاستفادة من الدروس التي حصلت حولنا ومهمتنا الأساسية هي أمن السودان".