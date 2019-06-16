السيسي يؤكد مساندة مصر للإمارات وداعم مواقفها في المحافل الدولية والإقليمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مساندة مصر للشقيقة الإمارات ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتعاظم فيها التحديات وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية ودعم الإمارات لعملية التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي في كل ربوع مصر.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد الرئيس المصري على أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية حيث أكد في هذا الصدد تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار المنطقة الذي تعتبره مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا حيث تم التوافق على دعم جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة والقضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها وكذلك التأكيد على أهمية عودة الاستقرار إلى هذا البلد العربي الشقيق على نحو يمهد إلى إقامة الاستحقاقات الدستورية بما يلبى طموحات الشعب الليبي في مستقبل أفضل.

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وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأوضاع في السودان حيث أعرب الجانبان عن التضامن الكامل مع السودان وشعبه الشقيق لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وبما يتوافق مع إرادة وطموحات الشعب السوداني.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع في كل من اليمن وسوريا حيث تم تأكيد استمرار الجهود الساعية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعانيها هاتان الدولتان وإنهاء المعاناة الإنسانية بهما مع أولوية دعم مفهوم سيادة الدولة الوطنية على أراضيها والحفاظ على وحدتها وتماسك مؤسساتها وحماية مقدرات شعوبها.

ونقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء للسيسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار ..مؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة.

من جانبه حمل الرئيسي المصري الشيخ عبد الله تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.