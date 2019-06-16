الخليج 365
أعلنت حكومة الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إعتزامها إقامة بلدة في الجولان السوري المحتل، تحمل أسم "هضبة ترامب" .
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدة بحسابه العربي في تويتر، أن حكومته صادقت اليوم خلال جلسة احتفالية عقدتها في الجولان على إقامة بلدة جديدة في الجولان ستسمى "هضبة ترامب" على اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وذكر أن هذه الفعالية حضرها السفير الامريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر مارس الماضي، إعترافاً بسيادة الإحتلال الإسرائيلي الكاملة على مرتفعات الجولان، والتي استولت أحتلتها من سوريا عام 1967 وضمتها إليها في 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وقال ترامب في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لقد جرى التخطيط لهذا الأمر منذ فترة"، وهو ما يعتبر خروجا على الإجماع الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعتزم إقامة بلدة في الجولان المحتل تحمل أسم "هضبة ترامب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.