بومبيو : لا نريد حرباً مع إيران برغم مسؤوليتها عن الهجوم على الناقلتين

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران على الرغم من مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي .

وأضاف في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي)، "بذل الرئيس كل ما في وسعه لتجنب الحرب، لا نريد الحرب"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب .. لافتاً إلى أن واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر ممرات الشحن الحيوية .

وتابع "ستتأكد الولايات المتحدة من اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الدبلوماسية وغير الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة".

وفي وقت سابق اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى شريط فيديو نشره البنتاغون.

وقال ترمب "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين، ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

