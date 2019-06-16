شاهد بالفيديو.. أول ظهور للرئيس البشير منذ عزله عن منصبه

ظهر الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، اليوم الأحد، خلال إقتياده إلى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه .

ووجهت النيابة العامة السودانية، الخميس، تهما بالفساد وغسيل أموال للرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد اكتمال كافة التحريات.