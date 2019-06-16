عاجل.. إقتياد الرئيس السوداني السابق إلى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق

إقتادت السلطات الأمنية في السودان، الرئيس السابق، عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه . ونشرت وكالة رويترز صورة للرئيس السوداني السابق في أول ظهور له منذ الإطاحة به . ووجهت النيابة العامة السودانية، الخميس، تهما بالفساد وغسيل أموال للرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد اكتمال كافة التحريات. وأعلنت النيابة أنها وجهت للبشير تهما "بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي 1/6 ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ 4/3". وفي أبريل الماضي، بدأ النائب العام السوداني التحقيق مع عمر البشير بشأن غسيل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملات الصعبة داخل منزله دون سند قانوني، تصل قيمتها إلى أكثر من 113 مليون دولار.

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