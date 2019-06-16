بالفيديو.. طائرات سعودية وأمريكية تحلق فوق منطقة الخليج العربي

نشرت وزارة الدفاع السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، صورا لتحليق طائرات سعودية أمريكية مشتركة في أجواء منطقة الخليج العربي. ووفق متابعة "الخليج 365"، حلّق تشكيل مشترك، الأحد، من الطائرات السعودية والأمريكية فوق منطقة الخليج العربي. وشاركت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (إف-15 سي) في التحليق، فيما ساندتها طائرات تزود بالوقود جوا تابعة للقوتين. وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. وفيما يلي ينشر "الخليج 365" التسجيل المصور للمشاهدة

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