الشيلمي يستبعد نشوب حرب في المنطقة مع إيران ويكشف الأسباب

استبعد الخبير الاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي، خيار ضرب إيران أمريكيًّا؛ وقال ان إدارة الرئيس ترامب ترى ضرورة الاكتفاء بعمل ممر بحري آمن مع استمرار الحظر النفطي على إيران.

وأوضح الخبير الشليمي، في تصريحات صحفية، أن هذا الخيار يخدم مصالح دول الخليج فالحرب ليست خيارًا جيدًا، مستبعدًا نشوب حرب في المنطقة، «فالإدارة الأمريكية تهدف لإضعاف الايرانيين وإضعاف أذرعتهم الإقليمية».

وأكد أن العالم يرى أن تأمين الملاحة البحرية النفطية أولوية قبل أي احتمالات أخرى، مؤكدًا أن دول أوروبا طالبت بعقد جلسة لمجلس الأمن بعد أن استشعرت الخوف على الإمدادات النفطية، فيما كثفت أمريكا من الضغط على إيران بموافقة مجلس الأمن.

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وقال: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تشكيل لوبي بالتعاون مع بريطانيا؛ لإصدار مشروع قرار لحماية الممرات البحرية في مضيق هرمز، يتعهده مجلس الأمن وتشرف عليه أمريكا.

وأوضح الشليمي أن التاريخ يكرر نفسه؛ ففي عام 1985م قامت قوات التحالف بعمل ممر ملاحي بحري لتأمين الملاحة البحرية بممر طوله 2 ميل بحري.

وأشار الشليمي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب الأسود مؤخرًا جراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، لا يشكل ارتفاعًا كبيرًا في ظل التزام الدول الخليجية بضمان الإمدادات بأسعار مناسبة.