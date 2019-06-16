دعا المجلس العسكري السوداني، للحوار من أجل السودان. وقال المجلس العسكري السوداني على لسان نائبه في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "ندعوا كافة الأطراف السودانية إلى تحمل مسؤولياتها". ودعا المجلس العسكري السوداني إلى حوار شامل وجامع من أجل السودان. وأكد أن "الأمن مسيطر عليه والوضع مستقر". وتابع "على الأحزاب العريقة الظهور وتحمل مسؤولياتها". Advertisements ومضى "نحن مع انتخابات حرة ونزيهة مع مراقبة دولية". وقال "ندعو إلى تشكيل لجان في كل الولايات لتقديم مبادرات الحل". وتعهد المجلس العسكري السوداني بمحاسبة أي مسؤول ومتورط في فض الاعتصام. وأكد نائب المجلس العسكري أن "البلاد لا يتحمل الفراغ ولا بدّ من حل سريع". وشدد على أنه "لا بدّ من تغيير حقيقي وعلى الثورة أن لا تنحرف عن مسارها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العسكري السوداني يدعو إلى حوار شامل وجامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.