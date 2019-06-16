إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بينهم حارس الأقصى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خمسة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من القدس بينهم حارس في الأقصى، وحولتهم إلى مراكز للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الشاب محمود ظاهر سعيد بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، وأحمد بدران من مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة، كما اعتقلت أحمد خالد أبوالهوى من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرا، وعبادة نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.