مقاتلات التحالف تدمر مستودع طائرات الحوثيين المسيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية أمس، تنفيذ عملية نوعية تمثلت في استهداف مستودع تستخدمه ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات الحربية المسيرة، وقالت في بيان «إن العملية نفذت بما يتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية».

ودمرت مقاتلات التحالف عددا من المواقع والأهداف العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء، وصعدة، واستهدفت مقر تخزين طائرات مسيرة في كلية الطيران، بشارع الستين شمال غرب العاصمة صنعاء، وجبل فج عطان، ومعسكر الصيانة بمنطقة الحصبة وقاعدة الديلمي الجوية.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أكد بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء أمس الأول من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها، وأوضح أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وقال «إننا نؤكد حقنا المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

وفيما أدانت عدد من دول العالم الهجوم الهمجي على أبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه يعد جريمة حرب واضحة، وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لا يمكن تبرير هجمات الحوثيين على المدنيين السعوديين”، ودعت هيومن رايتس ووتش ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية.

من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي يمني أمس، عن ارتكاب جماعة الحوثي، أكثر من 30 ألف حالة انتهاك في محافظة تعز خلال السنوات الأربع الماضية، وأكد مكتب حقوق الإنسان في محافظة «تعز» التابع للحكومة الشرعية، أنه رصد إحصائية رقمية لعدد وقائع الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة ضد المدنيين في تعز وبعض مديريات المحافظة.

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انتهاكات الحوثيين في تعز من مارس 2015 إلى يونيو 2019

30494 انتهاكا

2720 قتيلا من الرجال والنساء والأطفال

13494 مصابا

705 مختطفا

5595 شخصا تم تهجيرهم

7955 منشأة متضررة.