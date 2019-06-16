السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد سفير بريطانيا في طهران، أنه طلب عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، نافيا بذلك ما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية من أنه تم استدعاؤه.
وردا على التقارير الإيرانية، كتب السفير روب ماكاير على موقع تويتر «أنا من طلب عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية وتمت الموافقة على الطلب، لا استدعاءات».
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت ماكاير لتقديم «بعض الإيضاحات»، بعدما كرر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اتهام إيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي النفط.
ونقلت إرنا عن محمود بريماني مدير عام شؤون أوروبا بالخارجية الإيرانية القول لماكاير إن تصريح هانت «المناهض لإيران» بشأن الهجمات على ناقلتي النفط «غير مقبول»، وقال بريماني إن هانت كرر «على عجل وبصورة عمياء» المزاعم الأمريكية ضد إيران دون أي دليل.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني: لم يستدعوني.. أنا من طلب الاجتماع مع خارجية طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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