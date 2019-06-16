السراج يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

أطلق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أمس مبادرة لحل الأزمة الليبية.

وتتضمن المبادرة عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق، على أن يتم خلال الملتقى الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.

Advertisements

على صعيد متصل، حذرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من احتمال حصول إظلام تام في البلاد جراء الاستهداف المتكرر لدوائر النقل الرئيسة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة «نتيجة الاشتباكات الجارية بجنوب طرابلس، أصيبت دائرة النقل الرئيسة الهضبة/ جنوب طرابلس بجهد 220 كيلوفولت، الأمر الذي أدى إلى خروج وحدات توليد طاقة في محطات الخمس والزاوية، مما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها واستقرارها».

وأشارت الشركة إلى صيانة الدوائر المعطوبة قبل يومين وتعرض فرق الصيانة لإطلاق نار عشوائي أثناء العمل، مضيفة أنه «بعد إصابة دوائر النقل مرة أخرى أمس، يتعذر صيانتها حفاظا على سلامة العاملين بفرق الصيانة».